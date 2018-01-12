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В Приморье просят оставить рабочих из КНДР
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Власти Приморья просят оставить уже находящихся в регионе рабочих из КНДР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС

Власти Приморья хотят оставить в крае рабочих из КНДР, которые уже находятся на территории региона — около 10 тысяч человек, сообщил журналистам врио губернатора Андрей Тарасенко.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.

Директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что США рассчитывают на сокращение Россией найма северокорейских работников. МИД Японии призвал РФ не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР. Сообщалось, что Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более 9 тысяч граждан из КНДР.

"Встречался с консулом КНДР, он тоже озабочен, волнуется, куда рабочая сила денется из Владивостока… У нас есть примерное решение о том, что здесь те, которые находятся (рабочие)… Мы выступили с инициативой, обратились в Москву о сохранении этого количества людей, чтобы не уехали. Такая примерная договоренность есть. Больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять рабочую силу, которая здесь есть", — сказал Тарасенко.

"Где-то под 10 тысяч находятся", — отметил Тарасенко, отвечая на вопрос, сколько сейчас в Приморье рабочих из КНДР.

Он отметил, что заменить граждан КНДР на рабочих местах в Приморье могут работники из стран СНГ. По словам врио губернатора, предварительные договоренности есть с консулом Узбекистана.

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