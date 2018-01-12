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Главные законы года: популярные — и не очень
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Главные законы года: популярные — и не очень 

Ридус
Фото: ТАСС

В Госдуме стартовала весенняя сессия: спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал законотворцев к эффективной работе в ответ на запросы российских граждан. Самое время вспомнить наиболее значимые для россиян законодательные инициативы минувшего года, а также самые спорные законы, принятие которых вызвало неоднозначную реакцию общества.

Начнем с приятного: вот пятерка воспринятых «на ура» законов 2017 года.

Электронные больничные

Иногда законотворцы вспоминают, что на дворе — XXI век. Благодаря принятым изменениям в статью 13 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», бумажные и электронные больничные листы уравняли в юридической силе.

На электронные больничные региональные поликлиники переходят по мере готовности: сперва новую систему внедряют в учреждениях покрупнее, затем — во всех остальных. Пилотный проект уже работает в Астраханской и Белгородской областях, а также в больницах Москвы, Крыма и Севастополя.

Если добавить к этому вступивший в силу закон о телемедицине (№ 242-ФЗ), который разрешает оказывать медицинские услуги пациентам в онлайн-режиме, то можно смело заявить, что в здравоохранении начинается натуральный киберпанк, который мы заслужили.

Укрощение коллекторов

Закон, регулирующий деятельность коллекторов (№ 230-ФЗ), был одобрен еще шестым созывом Госдумы, однако в силу вступил только в этом году. Парламентариям наконец удалось уместить деятельность коллекторских агентств в правовое поле: до этого она никак не регулировалась законодательно, но теперь у человека, который просрочил выплаты по микрозайму, появилась возможность избежать нежелательного общения с коллекторами.

Отныне взымать деньги с должника придется предельно аккуратно: визиты коллектора ограничили одним в неделю, звонки — не чаще одного раза в день. Гневные текстовые сообщения должнику ограничили до четырех раз в неделю. Кроме того, коллекторам запретили звонить должникам с 22 до 8 часов и в праздничные дни. Похоже, СМИ придется забыть о громких заголовках в духе «Коллекторы съели гироскутер москвича за долги».

Электронная Фемида

Вслед за работниками сферы здравоохранения от груды бумажной работы избавили и участников судопроизводства: исковые заявления, ходатайства, жалобы, представления и другие документы теперь можно подавать в суды общей юрисдикции и арбитражные суды в онлайн-режиме.

Согласно № 220-ФЗ, все полученные от участника судебного процесса электронные документы рассматриваются как обычные иски, жалобы или доказательства. А вот повестки в суд россияне будут получать по старинке — бумажные.

Налоговая амнистия

Закон № 436-ФЗ, инициированный Владимиром Путиным, прощает россиянам имущественные налоги и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года — причем гражданам даже не придется оправдываться о причинах возникновения этих долгов! Повезло и индивидуальным предпринимателям: они тоже освобождены от долгов по налогам на ту же дату — впрочем, за исключением долгов по акцизам.

Этот же документ освободил пенсионеров от необходимости уплаты земельного налога с участка размером шесть соток: неплохая новость, учитывая недавнюю индексацию пенсий.

Всего налоговую задолженность спишут у порядка 42 миллиона физлиц. Стоит обратить внимание, что задолженность по алиментам, госпошлине, НДФЛ от продажи имущества и другим обязательным сборам государство прощать не собирается.

Закон о реновации

Второй подход законотворцев к снаряду состоялся после масштабных общественных слушаний, поэтому итоговая версия закона, регулирующего процесс сноса ветхого жилья и закрепляющего права москвичей при переселении в новостройки устроила абсолютно всех участников амбициозной градостроительной программы столичных властей.

Закон № 141-ФЗ закрепил гарантию переселения москвичей в том же районе — за исключением жителей Зеленограда и Новой Москвы, которые получат новое жилье в пределах округа. Определен порядок получения равноценной или денежной компенсации для тех, кого не устраивает равнозначная новая квартира. Кроме того, в документе были закреплены дополнительные гарантии прав жителей на судебную защиту при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

Принимались в минувшем году и совсем другие законы: одни вызвали недоумение в соцсетях, другие — острое обсуждение на экспертном уровне.

БОЧ рВФ 260602 вне закона

Наряду с отличными инициативами в сфере защиты детей и государственными программами по повышению рождаемости был принят закон, который ограничил полет фантазии родителей при выборе имени ребенка. Парламентарии подправили 58 статью Семейного кодекса и 18 статью № 143-ФЗ, навсегда запретив использовать в имени ребенка цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные и прочие символы. Под запрет попали и имена с использованием бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.

В соцсетях долго спорили, нужно ли было законодательно запрещать называть детей нелепыми именами — или решения загса было бы достаточно. Вспоминали историю московского мальчика по имени БОЧ рВФ 260602, которое отказался регистрировать Чертановский загс столицы.

В Швеции, например, подобного закона нет — каждое нестандартное имя рассматривают окружные суды. В 1996-м, к примеру, отказали милозвучному имени Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Не разрешили называть шведских детей Аллахом, Элвисом, Икеей и Суперменом, а вот имена Metallica, Lego и Google были зарегистрированы без вопросов.

А в Филадельфии в прошлом веке, не зная забот с регистрацией, жил Хьюберт Блейн Вольфшлегельштайнхаузенбергедорф-старший — и это очень сокращенная версия его имени. Полная выглядит так:

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfe­schlegel­stein­hausen­berger­dorff­welche­vor­altern­waren­gewissen­haft­schafers­wessen­schafe­waren­wohl­gepflege­und­sorg­faltig­keit­be­schutzen­vor­an­greifen­durch­ihr­raub­gierig­feinde­welche­vor­altern­zwolf­hundert­tausend­jah­res­voran­die­er­scheinen­von­der­erste­erde­mensch­der­raum­schiff­genacht­mit­tung­stein­und­sieben­iridium­elek­trisch­motors­ge­brauch­licht­als­sein­ur­sprung­von­kraft­ge­start­sein­lange­fahrt­hin­zwischen­stern­artig­raum­auf­der­suchen­nach­bar­schaft­der­stern­welche­ge­habt­be­wohn­bar­planeten­kreise­drehen­sich­und­wo­hin­der­neue­rasse­von­ver­stand­ig­mensch­lich­keit­konnte­fort­pflanzen­und­sicher­freuen­an­lebens­lang­lich­freude­und­ru­he­mit­nicht­ein­furcht­vor­an­greifen­vor­anderer­intelligent­ge­schopfs­von­hin­zwischen­stern­art­ig­raum, Senior. Борьба с Анонимусом

В минувшем году приняли сразу несколько законов, определяющих правила игры в интернете. Сперва вне закона оказались анонимайзеры и VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировку сайтов, а после — и анонимные мессенджеры: с 1 января текущего года идентификация пользователи этих программ обязаны «привязывать» аккаунт к абонентскому номеру.

Завершает трилогию принятый закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов: отныне правообладатели могут сообщать Роскомнадзору об обнаружении клонов пиратских сайтов для незамедлительной и беспощадной блокировки.

Но есть и хорошие новости: популярным блогерам разрешили не регистрироваться в особом реестре Роскомнадзора. С 2014 года решение о частичном приравнивании топ-блогеров к СМИ не ругал только ленивый, а председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин и вовсе заявил, что за все время существования спецреестра блогеров «ни один из органов государственной власти не обращался в Роскомнадзор с целью его использования».

Невозможно отрицать значимость распространяемой в социальных сетях и других средствах обмена пользовательским контентом информации, но с момента создания реестра блогеров технологии изменились настолько, что ведение за государственный счет списка авторов с определенным числом подписчиков или посетителей представляется неоправданным, подчеркивал парламентарий. Декриминализация побоев

Одной из самых обсуждаемых в минувшем году законодательных инициатив стал закон о «декриминализации побоев» который вывел физическое насилие в семье из уголовного кодекса — и превратил в административный проступок.

Согласно документу, побои в семье наказываются штрафом от пяти до 30 тысяч рублей, в крайнем случае — арест на срок до 15 суток или до 120 часов обязательных работ. Если в течение года правонарушение совершено повторно, то наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ареста на срок до трех месяцев.

Принятию закона предшествовали долгие дебаты в Госдуме, затем общественные обсуждения, однако решения, устраивающего всех, так и не было найдено. Комментируя положения закона, министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что административное наказание не соответствует своей цели и не служит исправлению провинившегося лица — оно наоборот лишь усугубляет дальнейшие отношения между насильником и жертвой.

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