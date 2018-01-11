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Захарова рассказала о звонке с украинского номера
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Захарова рассказала о звонке с украинского номера c просьбой связаться с российским дипломатом 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о телефонном звонке с украинского мобильного номера от якобы сотрудницы Buzzfeed с просьбой связаться с российским дипломатом Михаилом Калугиным.

«Спрашивает, как она может связаться с Михаилом Калугиным. Тот самый российский дипломат Михаил Калугин, о котором Buzzfeed регулярно публикует фейки, придумывая, что он чуть ли не лично Трампа избирал», — написала она в Facebook.

По словам Захаровой разговор вёлся с украинского мобильного номера.

«Перезваниваю. Меня ждёт ещё один сюрприз. Трубку мобильного номера WhatsApp, на аватарке которого изображена девушка, берёт… мужчина… Вдруг снова появляется девушка. И я задаю вопрос, почему из Buzzfeed мне звонят с Украины. Получаю ответ, что мне звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона», — пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что позднее с украинского телефонного номера по WhatsApp пришёл запрос о «деле Калугина», текст которого начинался так: «Привет. Мы пишем вам из Buzzfeed News» (Hello. We are writing to you from BuzzFeed News).

«Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», — заключила Захарова.

В январе 2017 года Мария Захарова сообщила, что с просьбой прокомментировать «нетленку BuzzFeed о „попытках“ России повлиять на президентскую кампанию в США» к ней обратились западные журналисты.

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