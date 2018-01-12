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«Северному потоку-2» хотят положить конец
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WWF призвал Меркель положить конец «Северному потоку-2», пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в письме, направленном экологами канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, пишет издание Der Tagesspiegel.

По мнению экологов, "Северный поток-2" представляет собой климато-политический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза". Авторы письма, как отмечает издание, потребовали от политиков не только дистанцироваться от "Северного потока — 2", но и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода. Одновременно они готовы добиваться закрытия проекта через суд.

Ранее стало известно, что ФРГ считает важным контроль за последствиями реализации проекта "Северный поток-2", в том числе для Украины.

"Мы в прошлом много говорили об этом, для нас всегда было важно, чтобы эта коммерческая активность для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, чтобы последствия ее были контролируемы, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана к этим коммерческим решением", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

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