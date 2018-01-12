Путин назвал условия для нормализации отношений с США

Путин назвал условия, при которых наладятся отношения с США

Президент РФ на встрече с руководителями российских СМИ заявил, что от Москвы нормализация двусторонних контактов с Вашингтоном не зависит.

Президент России Владимир Путин считает, что нормализация отношений России и США зависит от Вашингтона. Вопрос состоит только в том, отметил глава государства на встрече с руководителями российских СМИ, сможет ли американская сторона проявить мужество и здравый смысл.

Путин добавил, что от Москвы нормализация двусторонних контактов не зависит. Отношения начнут активно развиваться только в том случае, подчеркнул общероссийский лидер, если за океаном проявят добрую волю, смогут набраться мужества, и, в конце концов поймут, что «в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты, что это лежит в рамках национальных интересов», — резюмировал он.

На этой же встрече Путин дал оценку российско-украинским отношениям. По его мнению сейчас ситуация в контактах между Москвой и Киевом «ненормальная». Однако, он рассчитывает, что в будущем все нормализуется.