Глава РФ дал оценку отношениям России и Украины

Путин дал оценку российско-украинским отношениям

Путин назвал «ненормальной» ситуацию в отношениях между Москвой и Киевом. Однако, он рассчитывает, что в будущем все нормализуется.

Сложившаяся ситуация в отношениях России и Украины сейчас не является нормальной. Такую оценку нынешнему положению дел дал президент России Владимир Путин во время встречи на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств.

Однако, как подчеркнул глава государства, он рассчитывает на нормализацию отношений в будущем.

«По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация», — пояснил Путин, добавив, что пока вместо конструктивного диалога между двумя братскими странами, «складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня», — сказал российский лидер.

По мнению главы государства, отношения между Россией и Украиной наладятся после того, как будет урегулирован конфликт в Донбассе. Для восстановления контакта, уточнил Путин, есть фундамент, которым является торговый оборот между Россией и Украиной, который вырос.

Во время этой же вс тречи Путин заявил, что Россия готова помочь в транспортировке украинской военной техники из Крыма в Одессу.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году, после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров стал частью РФ. Также сказался военный конфликт на юго-востоке Украины. Киев постоянно обвиняет Москву в ведении военных действий в Донбассе. Москва регулярно отвергает нападки, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений, а обвинения Киева не имеют доказательств.