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Путин рассказал о «проколе» США
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Путин считает нормальным участие в президентских выборах большого числа претендентов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин считает нормальным участие в президентских выборах большого числа претендентов, это освежает дискуссию. Такое мнение он высказал на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств, отвечая на вопрос о том, как он оценивает то, что в предстоящих выборах главы государства выдвигается много претендентов.

"Мне кажется, что это нормально и хорошо. Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, но тем не менее он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это полезно, это освежает дискуссию", — сказал он.

Путин добавил, что "главное, чтобы все было в рамках закона, с соблюдением этических и моральных норм". "Это самое основное. А в целом, все эти кампании во благо обществу, поэтому я это приветствую, рад увидеть интересные, красивые и полезные предложения по развитию страны", — резюмировал глава государства.

Путин считает, что критикой в адрес РФ в связи с недопуском Алексея Навального к участию в выборах США "прокололись", поскольку раскрыли свою поддержку этой кандидатуры.

"Тот персонаж, о котором вы упомянули [Навальный], — он же не единственный, кого не допустили [до участия в выборах президента РФ], почему-то других не называют [в США]. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и у руководства других стран, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны", — заявил глава государства. "В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали", — добавил Путин.

"В целом самое главное — не то, кого допустили и кого не допустили, потому что это вполне естественная практика, — заключил российский лидер. — Самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо, и в ходе избирательной кампании в том числе".

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