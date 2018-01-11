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Калужский губернатор объяснил езду на дорогих машинах
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Калужский губернатор объяснил, почему не ездит на дорогих машинах 

РИА Новости 6 часов назад

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью РИА Новости рассказал, на каких автомобилях ездит, куда ходит пешком и какие модели, по его мнению, подходят для российских дорог.

Рассказывая об обновлении линейки автомобилей, производимых на заводах автоконцернов в Калужский области, Артамонов напомнил, что в конце прошлого года концерн "ПСМА Рус" возобновил производство Pajero Sport.

"Это настоящий вездеход, он незаменим для тех, кто работает в сельском хозяйстве, для рыбаков, охотников, любителей экстрима. Модель доступна по цене, и если бы я сейчас покупал машину, непременно выбрал бы ее. Это не в качестве рекламы. У меня первая военно-учетная специальность — командир автомобильного батальона. Я хорошо знаю эту тему", — сказал глава региона.

Он отметил, что в России сейчас производится всего две модели внедорожников повышенной проходимости — это УАЗ и Mitsubishi Pajero Sport.

Артамонов также назвал очень практичными Volkswagen Tiguan и Citroen C4, которые тоже производятся в Калужской области.

"Citroen хорошо приспособлен для наших дорог: с усиленной подвеской и просторным салоном. И он не очень дорого стоит. Сейчас вышла последняя версия — очень симпатичный автомобиль для среднего класса", — пояснил он.

При этом сам губернатор для рабочих поездок использует микроавтобусы, а на небольшие расстояния предпочитает ходить пешком.

"В области использую Mercedes-Benz Viano. Мы купили эту машину шесть или семь лет назад, и она для меня очень удобна. В нее со мной садятся специалисты, помощники. Приезжаешь в район — садится глава администрации района, рассказывает, показывает. А в дорогом автомобиле представительского класса столько человек сядет? Помощник впереди и еще одни человек сзади. А мне нужно три или четыре", — сказал Артамонов.

По его словам, в Москве для дальних поездок у него тоже есть микроавтобус. В домашнем гараже у губернатора собственного автомобиля нет, при необходимости он пользуется автомобилем жены.

"А вообще я больше стараюсь ходить пешком. На расстояния до трех километров автомобилем не пользуюсь принципиально. Если мне нужно на совещание в Дом правительства в Калуге — иду пешком. В Москве из представительства Калужской области в Дом правительства РФ тоже иду пешком, на Старую площадь — пешком. До Старой площади, кстати, шесть километров. Но все равно получается быстрее, чем на машине", — пояснил губернатор.

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