Арестован организатор убийства Карлова

В Турции арестован организатор убийства посла России

В Турции арестован возможный организатор убийства посла России Андрея Карлова, сообщает местное издание Sabah.

По информации газеты, мужчина, задержанный турецкой полицией, является участником FETO, оппозиционной организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, за членство в которой был уволен с государственной службы.

Правоохранители подозревают, что арестованный играл одну из ключевых ролей в организации убийства российского дипломата. Ранее его уже задерживали по этому делу, но позже отпустили.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре в результате покушения в декабре 2016 года. Террорист, бывший полицейский, несколько раз выстрелил в спину дипломата, произносившего речь на открытии выставки в Центре современного искусства. Во время стрельбы убийца кричал, что это «месть за Алеппо».