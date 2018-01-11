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Трамп: Лучше сотрудничать с Россией
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Трамп признал, что «лучше сотрудничать с Россией» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: EPA

О необходимости сотрудничать с Россией заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", — передает РИА Новости заявление главы Белого дома.

Но он признал при этом и наличие противоречий в политике двух стран.

"Я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии, — объявил Трамп. — Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться".

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