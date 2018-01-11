Пентагон прокомментировал переговоры с Генштабом ВС РФ

Пентагон прокомментировал переговоры с Генштабом ВС России

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов договорились держать детали своих переговоров в тайне, сообщил Пентагон.

«В соответствии с прошлой практикой оба согласились держать детали своих разговоров в секрете», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.

При этом в Пентагоне отметили, что обсуждались темы, которые «представляют взаимный интерес», включая Сирию.

В военном ведомстве США сказали, что Данфорд и Герасимов подчеркнули «важность поддержания регулярной связи во избежание просчетов и содействия транспарентности в тех областях», где силы России и США «действуют в непосредственной близости». Пентагон отметил, что Данфорд и Герасимов за год провели около 10 бесед.

Напомним, Минобороны России сообщало, что глава Генштаба ВС России провел переговоры с коллегой из США.