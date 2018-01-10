Финляндия потребовала объяснений от РФ

Финляндия собирается потребовать объяснений от России в связи с участившимися проверками ее грузовых судов в российских портах. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава департамента финского агентства транспортной безопасности (Trafi) Юху-Матти Корси, за последнее время в Санкт-Петербурге, Выборге, Усть-Луге и Приморске для проверок были остановлены 7 финских судов. Корси предположил, что российские власти «повысили корабли из Финляндии в классификации рисков, не уведомив об этом финскую сторону».

Подъем в классификации рисков позволяет задерживать судно для поверки, не ограничиваясь согласованным для этой процедуры временем.

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Корси также связал действия российской стороны с тем, что в ноябре прошлого года в Финляндии было задержано российское судно из-за утечки нефти.

В министерстве транспорта и связи Финляндии сказали, что «ожидает ответа от России по причинам и основаниям проверок», и готово подключить к этому вопросу МИД страны.