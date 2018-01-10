Путин попробовал себя в новой роли

Президент России Владимир Путин совершил первую рабочую поездку в 2018 году. Глава государства побывал в Твери на вагоностроительном заводе.

Как сообщает «Российская газета», Путин осмотрел городской электропоезд «Иволга», низкопольный трамвай и ознакомился с производством пассажирских вагонов.

В трамвае Владимир Путин примерил новую для себя роль, посидев в кресле вагоновожатого.

В 2009 году Тверской вагоностроительный завод оказался под угрозой закрытия. Путин, в то время возглавлявший российское правительство, посетил ТВЗ и распорядился принять меры по спасению завода от кризиса.

Издание отмечает, что в сегодняшней поездке Путина сопровождал целый ряд иностранных журналистов: около 30 представителей СМИ из США, Германии, Японии, Южной Кореи и других стран.