Сенат потребовал от Трампа наказать РФ

Сенат требует от Трампа наказать РФ за выборы в США

Сенаторы-демократы призвали президента США Дональда Трампа создать агентство, целью которого будет противостоять иностранному вмешательству в выборы и координировать ответные действия на такие акты агрессии в отношении демократических институтов, сообщает агентство Reuters. Демократы, входящие в сенатский Комитет по международным отношениям, в среду обнародовали новый доклад, в котором говорится, что Россия уже почти два десятилетия предпринимает усилия, чтобы повлиять на выборы в европейских странах.

Доклад также содержит критику в адрес Трампа за то, что он, по мнению авторов документа, не прилагает достаточных усилий для решения этой проблемы. Ключевой член комитета — сенатор Бен Кардин распорядился составить доклад после неожиданной победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. Доклад был обнародован спустя год после того, как американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в выборы, чтобы повысить шансы Трампа на победу, подорвав позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Доклад состоит из восьми глав и нескольких приложений, в которых подробно описываются инструменты, которые, по мнению следователей Сената, использовала Россия для влияния на выборы в Европе, а также рекомендации о том, как предотвратить дальнейшее вмешательство в голосования в Европе, США и других странах. Следователи обвинили Москву в попытках подорвать демократические процессы посредством распространения вредоносной ложной информации, угроз энергетической безопасности стран и использования "киберпреступников" для кражи данных.

"Президент Трамп должен трезво смотреть на угрозу со стороны России, принять меры для усиления ответа нашего правительства и наших институтов и… сотрудничать с международной коалицией для противодействия угрозе и защиты наших ценностей", — заявил Кардин.

Авторы документа рекомендуют властям работать над созданием демократических институтов в странах, наиболее уязвимых к вмешательству в выборы, а также сформировать организацию, схожую с Национальным антитеррористическим центром США, для координирования ответа Вашингтона на подобные действия.

Законодатели также призвали США и их союзников заморозить "грязные" деньги Кремля и обнародовать все разведданные о зарубежных активах президента России Владимира Путина.

"Использование коррупции и отмывания денег российским правительством также заслуживает дополнительного анализа соответствующими комитетами Конгресса и органами исполнительной власти", — говорится в докладе.

Авторы документа призвали Вашингтон вносить страны, которые пытаются влиять на другие государства, в особый список и вводить против них предупредительные санкции, а соцсети — тщательно проверить свои платформы на предмет того, могут ли они быть использованы для вмешательства в выборы.

Выход доклада совпал по времени с углублением противоречий между республиканцами, контролирующими Конгресс, и демократами относительно связанных с Россией и выборами расследований. Некоторые законодатели-республиканцы высказывают сомнения относительно поисков "русского следа" комитетами Конгресса, а также насчет расследования, возглавляемого спецпрокурором Робертом Мюллером.