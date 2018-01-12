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Путин рассказал, где провел праздники
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Путин рассказал, где провел новогодние праздники 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости

«В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь», — рассказал президент России.

На встрече с руководителями российских средств массовой информации президент РФ Владимир Путин рассказал, где провел новогодние праздники.

«Я все праздники провожу в России. Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря», — заявил президент России.

«В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь», — сказал он

Путин отметил, что там был мороз — -33 °C, но ему такая погода нравится.

Ранее сообщалось, что российский лидер встретил Рождество в Петербурге.

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