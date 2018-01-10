Ещё
Максакову лишили благотворительного фонда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России ликвидировали благотворительный фонд Максаковой 

РИА Новости 13 часов назад

Решение суда о ликвидации астраханского общественного благотворительного фонда экс-депутата Госдумы оперной певицы Марии Максаковой вступило в законную силу, стороны не стали обжаловать приговор, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Астрахани.

Кировский суд в начале ноября 2017 года принял к рассмотрению исковое заявление регионального управления Минюста России с требованием ликвидировать фонд Максаковой. В конце ноября суд принял решение о ликвидации фонда и об исключении данных о нем из единого государственного реестра юридических лиц.

"Дата вступления приговора в законную силу — 8 января. Стороны не стали обжаловать приговор", — сказал собеседник.

Максакова в 2016 году уехала из России на Украину вместе с супругом, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете его сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Вороненков был убит 23 марта в Киеве.

РИА Новости: последние новости
Эксперты предположили, когда Запад снимет с повестки дня вопрос Крыма Слуцкий о появлении в Вашингтоне площади Немцова: это грубо и жестко В Кремле не стали комментировать задержание главы чеченского "Мемориала"
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ФСБ рассказали о «майоре» Аршавиной
Смерть Державина шокировала артистов
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Тест: Проверка на наглость
Украинскую модель парализовало после ДТП в США
Видео
01:23
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Шоу-бизнес
01:23
Смерть Державина шокировала артистов
Шоу-бизнес
01:38
Пообещавший уничтожить человечество робот встал на ноги
Наука и техника Технологии
05:59
Гузеева: чудо, что я до сих пор жива
Шоу-бизнес
00:36
БТР протаранил магазин ради бутылки вина в Заполярье
Происшествия
01:28
Метро будет работать круглосуточно на все праздники
Новости Москвы
00:29
США создают ядерную боеголовку для сдерживания РФ
Армия Общество
00:45
Дуглас опроверг возможные обвинения в мастурбации
Шоу-бизнес
01:37
750 тыс. человек посетили новогодние представления
Новости Москвы
01:00
Демонтаж столичных новогодних елок начнется с 15 января
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение