В Германии созрел план отмены санкций против РФ

Глава МИД Германии предложил поэтапную отмену европейских санкций против России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что подобные меры будут приняты в случае, если российская сторона, по словам министра, будет содействовать длительному перемирию на востоке Украины.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», — заявил дипломат.

Габриэль также назвал «оторванной от реальности» идею полной отмены санкций, введённых в отношении России, при условии, если Минские соглашения будут выполнены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал состояние минских договорённостей одним из разочарований 2017 года.