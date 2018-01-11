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В Германии созрел план отмены санкций против РФ
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В Германии созрел план отмены санкций против РФ 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Германии предложил поэтапную отмену европейских санкций против России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что подобные меры будут приняты в случае, если российская сторона, по словам министра, будет содействовать длительному перемирию на востоке Украины.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», — заявил дипломат.

Габриэль также назвал «оторванной от реальности» идею полной отмены санкций, введённых в отношении России, при условии, если Минские соглашения будут выполнены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал состояние минских договорённостей одним из разочарований 2017 года.

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