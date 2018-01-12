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Берлин обозначил порядок снятия санкций с России
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Берлин обозначил порядок снятия санкций с России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Azad Lashkari / Reuters

Продолжительное перемирие в Донбассе может повлечь поэтапное снятие европейских санкций с России. Об этом на приеме Восточного комитета германской экономики заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, сообщает Sputnik Deutschland.

«Если Российская Федерация готова сделать обеспечить длительное перемирие в зоне конфликта, то она должна что-то за это получить», — сказал Габриэль.

При этом одномоментное снятие ограничений он назвал «оторванным от реальности». По мнению главы МИД ФРГ, поэтапное снятие санкций должно перекликаться с их постепенным вводом.

В конце декабря 2017 года Совет Евросоюза принял решение об очередном продлении антироссийских санкций на полгода. Они были введены в 2014 году. Основной причиной называлось присоединение Крыма к России, а потом конфликт в Донбассе. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на территории Украины.

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