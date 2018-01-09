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Захарова: латвийский закон повлечет серьезные последствия
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Захарова: латвийский закон повлечет серьезные последствия 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Рига «цинично оскорбила» память 150 тысяч советских воинов, сражавшихся за освобождение Латвии от фашистских захватчиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие Латвией закона «О статусе участника Второй мировой войны». Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Латвия фактически уравняла воинов антигитлеровской коалиции с солдатами, воевавшими на стороне фашистской Германии.

Захарова отметила, что закон вносит еще больший раскол в общество и играет на руку силам, заинтересованным в разжигании ксенофобских настроений и межнациональной розни.

«Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений», — говорится в сообщении.

Президент Латвии Раймондс Вейонис 4 января утвердил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны с обеих сторон.

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