Песков ответил, кто перечислил средства в фонд Путина

Песков ответил на вопрос, кто перечислил средства в избирательный фонд Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не имеет отношения к избирательной кампании главы государства Владимира Путина, передает РИА "Новости".

Также он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к избирательному фонду Путина.

"И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что за физическое лицо перечислило средства в избирательный фонд Путина.

Ранее ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов. Согласно данным ЦИК, в избирательный фонд Путина к тому моменту поступило 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, тогда как расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230,46 рубля.