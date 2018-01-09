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У Путина обнаружили тайное вакуумное оружие
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Блогер рассказал о «вакуумном оружии» Путина 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

Автор блога Crimson Alter Иван Данилов рассказал, что Россия и Китай постепенно будут заполнять геополитический вакуум, появившийся из-за ослабления США: Пекин заполнит его в мировой торговле, а Россия возьмется за «силовой вакуум». Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает Данилов, «ключевым» для западных экспертов в 2018 году станет слово «вакуум», которое начнут описывать «как устрашающее оружие в руках [президента РФ] Владимира Путина».

По мнению американских экспертов из Eurasia Group, на которых ссылается блогер, сейчас США «слишком слабы» и заняты решением внутренних проблем, из-за чего образовался геополитический вакуум, который и предстоит заполнить КНР и России.

Данилов заявил, что план Штатов по сдерживанию России (с помощью украинского конфликта) и Китая (конфликты в Юго-Восточной Азии, «Революция зонтиков» в Гонконге) не сработал.

Данилов напомнил, что аналогичное мнение по поводу вакуума ранее выразил и глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По словам министра, то, что Россия заполняет «силовой вакуум», доказывает ситуация в Сирии. Габриэль также сказал о необходимости повысить статус Евросоюза, так как ни Москва, ни Пекин, ни Вашингтон ЕС не ценят.

По мнению блогера, «дипломатическую изоляцию постоянно предрекали Москве», но в итоге «главный немецкий дипломат» заявляет, что именно с ЕС «никто не хочет считаться», а Россия стала силой, «которую всем игрокам хочется привлечь на свою сторону».

По мнению блогера, глобальные изменения «станут неизбежными, по мере того как Китай и Россия будут заполнять геополитический вакуум», и надежд на сдерживание этих изменений у Запада больше нет.

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