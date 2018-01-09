Ингушетия научит сирийцев обращаться с экс-боевиками

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Ингушетия может передать Сирии опыт адаптации участников НВФ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ингушетия готова передать властям Сирии, где сейчас идет процесс возвращения к мирной жизни, опыт адаптации бывших участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и их пособников, сообщил в интервью РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Я думаю, нас будут привлекать к этому процессу. И у нас, и у других республик Северного Кавказа есть колоссальный опыт, и, конечно, мы готовы им поделиться", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос, будет ли Ингушетия передавать сирийским властям свой опыт адаптации бывших участников террористических организаций и их пособников.

Он сообщил, что уже встречался с послом Сирии в Москве, в ходе встречи этот вопрос обсуждался.

"Кроме того, я думаю, огромный опыт накоплен в Национальном антитеррористическом комитете. Они могут привлечь нас к этой работе не только дистанционно, но и направить туда наших специалистов, а специалистов из Сирии, наоборот, пригласить в наши северокавказские республики, чтобы они посмотрели воочию, что было, и что стало, что нужно работать, а не опускать руки", — сказал Евкуров.

Россия проводила в Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ без согласия властей страны.

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