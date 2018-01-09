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Чиновникам РФ угрожает безработица
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Чиновников решили стимулировать премиями и угрозой безработицы 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и направлении высвободившихся средств на выплату материального поощрения сотрудникам. Текст проекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе, в частности, предлагается всем федеральным ведомствам в течение месяца направить в комиссию по административной реформе свои предложения по сокращению численности штата. Все предложения от ведомств, подотчетных кабинету министров, будут рассмотрены в Минфине. Для принятия решений по ведомствам, подотчетных президенту, будут готовиться соответствующие изменения в акты главы государства.

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