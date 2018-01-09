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Опра Уинфри определилась с президентскими амбициями
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Опра Уинфри определилась со своими президентскими амбициями 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Reuters

После успешного выступления Опры Уинфри на церемонии вручения «Золотого глобуса», ряд американских СМИ предположили, что телеведущая рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники.

«У нее нет намерения баллотироваться», — приводит телеканал слова спикера, знакомого с ситуацией.

Напомним, 7 января телеведущая Опра Уинфри выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения кинопремий «Золотой глобус». После ее успешного спича ряд американских СМИ предположили, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

Сразу после этого зам пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли выступил с заявлением, что действующий президент США Дональд Трамп намерен вновь баллотироваться на высший пост в 2020 году.

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