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Назван вероятный сопредседатель предвыборного штаба Путина
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Источник назвал вероятного сопредседателя предвыборного штаба Путина 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: ТАСС

Одним из сопредседателей предвыборного штаба президента России Владимира Путина может стать руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Об этом "Газете.Ru" сообщил осведомленный источник, знакомый с ситуацией.

Фонд "Талант и успех" является учредителем образовательного центра "Сириус".

Ранее СМИ сообщили, что у штаба Путина будет несколько сопредседателей. Источник "Газеты.Ru" подтвердил эту информацию.

Также ранее сообщалось, что одним из сопредседателей штаба может стать руководитель движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченко.

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