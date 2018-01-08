Захарова поставила главу ЦРУ на место

Захарова обвинила главу ЦРУ во вранье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ЦРУ Майкла Помпеи по поводу вмешательства РФ во все возможные выборы.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

IZ.ru отмечает, что Захарова сделала в своем посте в соцсети важный акцент: ЦРУ никогда за свою историю не были замечены в подобного рода делах и принципиально не говорят об этом. Представителя МИД данная позиция настораживает.

Напомним, что буквально на днях глава ЦРУ заявил, что в США будут предприняты все меры безопасности для защиты от россиян. По мнению Помпеи, некоторые из них представляют серьезную угрозу для общества и страны.