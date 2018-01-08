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Захарова поставила главу ЦРУ на место
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Захарова обвинила главу ЦРУ во вранье 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ЦРУ Майкла Помпеи по поводу вмешательства РФ во все возможные выборы.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

IZ.ru отмечает, что Захарова сделала в своем посте в соцсети важный акцент: ЦРУ никогда за свою историю не были замечены в подобного рода делах и принципиально не говорят об этом. Представителя МИД данная позиция настораживает.

Напомним, что буквально на днях глава ЦРУ заявил, что в США будут предприняты все меры безопасности для защиты от россиян. По мнению Помпеи, некоторые из них представляют серьезную угрозу для общества и страны.

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