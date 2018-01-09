Опубликовано провокационное интервью Симоньян

«Вы в одночасье потеряли нас»: интервью Маргариты Симоньян телеканалу CBS

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала интервью американскому каналу CBS. В беседе с Лесли Шталь, ведущей передачи "60 минут", она рассказала, зачем был создан RT, кого телеканал поддерживал во время президентских выборов в Соединенных Штатах и почему ее отношение к США изменилось в худшую сторону.

Статус иноагента

Как утверждает Шталь, беседа с главным редактором состоялась в тот момент, когда Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, поэтому Симоньян в начале разговора обратила внимание на возможность "зеркального ответа". "Следует ли нам закрыть все американские СМИ в России только из-за того, что все они настроены против Путина? Антипутинская кампания не прекращается ни на один день. Всех закрыть? Согласны? (…) Своими действиями они (власти США. — Прим. ред.) камня на камне не оставляют от нашей репутации. Стоит ли нам сделать то же самое по отношению ко всем американским каналам в России?", — спросила журналистку Симоньян.

Главред RT указала на то, что не все СМИ в США защищены Первой поправкой и, следовательно, в стране существует цензура: "Что произошло с американскими принципами?— спросила Симоньян у интервьюера. — Ведь вы всегда говорили, что наличие различных мнений — это хорошо".

Ранее главред RT отмечала, что статус иноагента — это своего рода клеймо. По ее словам, ни один журналист не может чувствовать себя спокойно и комфортно, работая в СМИ, которое официально признано иностранным агентом. Вместе с тем, в списки Минюста США не включены многие иностранные государственные СМИ. Среди них британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle. Зарегистрированы в этом качестве японский новостной телеканал NHK и китайские газеты China Daily и Xinmin Evening News.

Доклады спецслужб

Тема "российского вмешательства" в выборы президента США стала в разговоре одной из ключевых. Лесли Шталь заявила, что американские спецслужбы считают это доказанным фактом.

"И вы им верите… Так же, как вы верили, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Вы же этому верили, правда? Пожалуйста, продолжайте верить во вмешательство России в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что ничего этого не было", — ответила Симоньян.

Она признала, что представители российских СМИ могли высказываться в Twitter или Facebook на тему того, кого бы они хотели видеть президентом США, однако отметила, что ничего незаконного в этом нет. "Разве этим же самым не занимаются американские СМИ? Мы же видели, что британские СМИ поддерживали Хиллари — и никто по этому поводу не возмущался. Французские СМИ тоже были за Клинтон — и тут тишина. А когда какие-то российские СМИ якобы поддержали Трампа, сразу началась вакханалия", — подчеркнула Симоньян.

При этом главред отметила, что RT не высказывался за Дональда Трампа. Главной проблемой телеканала стало то, что он, в отличие от всех, не поддержал Клинтон. "Мне бы хотелось, чтобы победил кандидат, более благосклонно относящийся к России, — сказала Симоньян. — Возможна ли такая ситуация в принципе? Не уверена".

В начале 2017 года разведслужбы США опубликовали доклад, в котором говорилось о предполагаемых попытках России повлиять на выборы американского президента в 2016 году. В документе не было представлено ни одного факта, подтверждающего позицию разведсообщества, а конечные выводы экспертов основывались исключительно на косвенных доказательствах.

В Кремле обвинения во "вмешательстве" назвали "абсолютно голословными". Ту же позицию занял и Вашингтон. Так, Дональд Трамп заявил, что его политические противники-демократы пытаются с помощью подобных компиляций поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

"Контакты" Флинна с российским руководством

Лесли Шталь затронула в интервью тему "контактов" RT и Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности. Интервьюер напомнила, что в 2015 году Флинн присутствовал на торжественном ужине в честь десятилетия RT, при этом за тем же столом находился Владимир Путин. "Поневоле задумываешься: когда впоследствии Флинн сблизился с Трампом, не стал ли он своего рода связующим звеном?", — спросила Шталь. В ответ Симоньян вновь указала, что Путин не знал, кто сидит перед ним.

Ранее главный редактор уже писала о встрече российского лидера и Флинна. По ее словам, из-за насыщенной программы юбилейного вечера Флинну не удалось переговорить с Путиным, при этом президент не проявил интереса к персоне экс-главы военной разведки.

Вмешательство в европейские выборы

В сюжете также приводятся заявления европейских лидеров в пользу выводов американских спецслужб. Так, в 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским президентом обвинил Москву во вмешательстве во французские выборы и назвал RT "органом пропаганды", распространяющим "ложную информацию и клевету".

Ранее глава французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупара заявил, что экспертам не удалось найти следов "российского вмешательства" в ход выборов. Обвинения Макрона также прокомментировала Симоньян, обратив внимания на то, что французские власти не подкрепляют критику в адрес RT и Sputnik фактами.

"Следов русских хакеров во Франции не нашли. Что и требовалось доказать. По Sputnik и RT тоже ничего не найдете, потому что этого нет. Ищите в своих головах", — ответила тогда Симоньян на обвинения французской стороны.

Информационная война

Другой важной темой интервью стала "информационная война" против Запада, которую, по словам Шталь, ведет RT.

"Лично я никакую войну не веду. У меня двое детей. Я журналист. Я работаю журналистом с 18 лет", — ответила Симоньян.

Главный редактор отметила, что в освещении событий на мировой арене все страны используют схожие приемы. Так, на фразу Шталь о том, что RT часто пишет о событиях в США в негативном ключе, глава телеканала отметила, что в Штатах используют те же инструменты. "Зайдите на любой из сайтов американских СМИ, финансируемых правительством США. Что вы там увидите? Что не только российская демократия — это нечто порочное, но и Россия в целом является скверной страной, что российская власть крайне испорченная, да и люди в России тоже довольно скверные", — сказала она.

Ранее Симоньян отмечала, что канал RT сотрудничает как с российскими, так и с американскими политологами и экспертами. В США, по ее словам, члены их семей подвергаются настоящей травле, которая сильнее, чем во времена холодной войны.

"Вы в одночасье потеряли нас"

Маргарита Симоньян неоднократно говорила, что ей очень нравилось в США, особенно во время учебы в городе Бристоль, штат Нью-Гемпшир. Однако, как заметила в интервью Лесли Шталь, отношение главреда RT к стране со временем изменилось.

"Это произошло не только со мной, а, можно сказать, с большинством россиян. Почти со всеми. Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию, — пояснила Симоньян. — Мы считали это совершенно несправедливым, недопустимым и незаконным — поскольку ООН не давала мандата на проведение этих авиаударов. Для нас это был шок".

По ее словам, на протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку: "Мы выполняли все, что вы нам говорили, и нам хотелось делать для вас все больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: "Как нам еще сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас". И потом в 1999 году — бац! Вы разбомбили Югославию. И на этом все кончилось — вы в одночасье потеряли нас. К сожалению", — вспоминает Симоньян.