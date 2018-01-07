Ещё
Глава ЦИК рассказала о кандидатах «с чудинкой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ЦИК рассказала о кандидатах «с чудинкой» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Среди подающих документы для выдвижения на президентских выборах есть и претенденты "с чудинкой", рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова в последний день приема документов от самовыдвиженцев.

Она отметила, что к настоящему моменту ЦИК получил уведомления о желании участвовать в выборах президента РФ от 67 претендентов: 21 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев.

"Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты", — сказала Памфилова в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" в воскресенье.

В воскресенье, 7 января ЦИК будет до полуночи открыт для приёма документов по выдвижению от кандидатов, желающих участвовать в предстоящих выборах президента в порядке самовыдвижения. У кандидатов от партий для подачи соответствующих документов будет ещё несколько дней — ЦИК будет принимать их до 12 января включительно.

РИА Новости: последние новости
Россия попытается вмешаться в выборы в США в 2018 году, заявил глава ЦРУ IFJ осудила выдворение российских журналистов из Латвии В Эстонии обвинили Россию в подготовке "полномасштабной войны" против НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в подготовке к захвату Европы
«Мне нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз»
У Собчак «пропали» сотни миллионов
Невский хочет «дать в рожу» Вайнштейну
Жена Аршавина остановила самолет
Видео
00:24
Очаровательно моргающую сову сняли на видео
00:59
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Происшествия Другое
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение