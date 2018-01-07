«Мне нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз»

«Президент СССР» подал документы на участие в выборах президента России

ЦИК России принял документы на выдвижение на выборы президента России от самовыдвиженца Тристана Присягина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что Присягин, ранее провозгласивший себя президентом СССР, принес необходимый пакет документов для выдвижения.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что самовыдвиженец Присягин в ответ на вопрос о партийной принадлежности назвал себя «коммунистом из "Единой России"».

Он заявил, что ему «нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз».

Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявила, что желание участвовать в выборах президента выразили 67 претендентов, из которых 46 — самовыдвиженцы.

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — рассказала она.

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Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Самовыдвиженцы, желающие побороться за пост главы государства, должны подать документы в ЦИК не позднее 7 января, кандидаты от партий — не позднее 12 января.

Действующий президент России Владимир Путин объявил о намерении принять участие в выборах 6 декабря.