В РФ прокомментировали «вмешательство» в выборы в Мексике

Посол России прокомментировал слухи о «вмешательстве» в мексиканские выборы

Посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал глупостью слухи о "вмешательстве" России в предстоящие в латиноамериканской стране выборы.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на первое июля 2018 года.

"У России абсолютно нет никаких намерений, да и просто резона для этого, это глупость, кому-то нужно эту тему поддерживать на плаву — вот и стараются ее поддерживать. Лучше бы подумали (США — ред.) о своих действиях в этой стране", — заявил Малаян РИА Новости.

По словам посла, на состоявшейся в понедельник традиционной ежегодной встрече главы МИД Мексики Луиса Видегарая с послами и консулами латиноамериканской страны, а также с аккредитованным дипкорпусом глава ведомства заявил, что Россия выделяется среди европейских партнеров Мексики, с Москвой налажены неплохие перспективы экономического и политического сотрудничества.

"В беседах с представителями посольства России мексиканцы — как официальные лица, так и простые граждане — не сомневаются, что все это (слухи о вмешательстве в выборы — ред.) является плодом чьих-то измышлений", — отметил посол.

Видегарай также уделил особое внимание теме предстоящих выборов и необходимости беспристрастного отношения к ним со стороны МИД Мексики.

"Хочу выразиться абсолютно ясно относительно позиции, которую должны иметь послы, консулы и все те, кто работает в МИД. Хотя как мексиканские граждане мы все имеем право на политические предпочтения, как для работников мексиканской дипломатии наша законная и моральная обязанность — абсолютный нейтралитет. Поэтому я публично даю поручение всем и каждому работнику министерства, послам, консулам, всем членам рабочих команд придерживаться строго нейтралитета и беспристрастности в отношении выборного процесса 2018 года", — заявил Видегарай.

Всеобщие выборы состоятся в Мексике 1 июля. Основные политические силы Мексики уже заявили своих кандидатов на пост главы государства. От партии левой ориентации "Движение национального возрождения" ("Морена") на выборы планирует пойти уже дважды кандидат Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Правящую Институционно-революционную партию будет представлять бывший министр финансов Хосе Антонио Меаде в коалиции с двумя другими политическими силами — "Зеленой экологической партией Мексики" и "Новым альянсом". Рикардо Анайя идет кандидатом от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли Партия национального действия и Партия демократической революции.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.