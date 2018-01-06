«Не расслабляться»: когда пойдут отставки губернаторов

Кого из губернаторов может ожидать отставка в 2018 году

Ушедший 2017 год ознаменовался широкомасштабными заменами в губернаторском корпусе. В начале года своих постов лишились восемь глав регионов, еще 12 пришлось покинуть свои должности после сентябрьских региональных выборов. Особняком в этом ряду стоит назначение теперь уже экс-руководителя Воронежской области Алексея Гордеева полпредом в ЦФО. Эксперты полагают, что после мартовских выборов стоит ожидать новой волны перестановок в регионах.

Руководители российских регионов запомнят 2017 год из-за волны отставок и назначений. Курс нового замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко на обновление кадров региональные элиты ощутили в полной мере: после единого дня голосования в сентябре 12 глав субъектов федерации лишились своих постов.

Так, сменились руководители в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской областях, Красноярском и Приморском крае, в республике Дагестан и Ненецком автономном округе.

До этого, в начале 2017 года, свои посты оставили еще восемь глав регионов — республик Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Карелия и Бурятия, Рязанской, Новгородской областей и Пермского края.

Новых глав регионов окрестили «молодыми технократами», хотя, в общем, не все подходили под это определение. Например, губернатору Красноярского края Александру Уссу 63 года.

Внутриполитический блок Кремля сделал ставку на обновление региональных элит. В СМИ освещались новые методики отбора губернаторов, которые включали в себя тестирования, введение новых критериев успешности губернаторов и т.д.

Широкую известность получило видео, в котором новые кандидаты в главы регионов спрыгивают со внушительной высоты в воду. Позже первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пояснил, что эти упражнения проходили в ходе «каньонинга», экстремального вида спорта, цель которого — преодолевать каньоны без использования плавательных средств.

Тенденция, намеченная администрацией президента, в целом, ясна, однако даже в этом ряду есть свои исключения. Особняком здесь стоит последняя губернаторская отставка — уход со своей должности главы Воронежской области Алексея Гордеева. Впрочем, судя по всему, здесь проявился не тренд на обновление, а другой процесс, который проходил параллельно, — ротация в корпусе полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.

Гордеев возглавил полпредство в ЦФО, а занимавший эту должность Александр Беглов стал полпредом в СЗФО. Беглов на этом месте сменил экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова.

Напомним, что если глава региона досрочно уходит со своей должности, его преемник назначается президентом РФ Владимиром Путиным с приставкой временно исполняющий обязанности (врио). Сменщики, которые получили свои посты до сентябрьских выборов 2017 года, получили мощную поддержку от самого президента — Путин лично приезжал в регионы и встречался с новыми руководителями.

По мнению экспертов «Газеты.Ru», это помогло приостановить конфликты внутри региональных элит и в итоге помогло одержать кандидатам от власти победы в регионах там, где по закону предполагаются прямые выборы.

Впрочем, нынешние временно исполняющие обязанности губернаторов испытают свою судьбу уже после главной кампании следующего года — выборов президента. В общем, до марта, по мнению экспертов, главам регионов можно слегка расслабиться. Теперь на повестке — замены федерального уровня, по итогам которых может последовать и новый виток ротации в регионах.

Согласно российской Конституции, после вступления в должность президент РФ в течение двухнедельного срока должен предложить Госдуме нового главу правительства. Тот, в свою очередь, после своего назначения должен предложить президенту РФ кандидатуры на места министров и заместителей министров.

Политолог Олег Матвейчев считаем, что после марта 2018 года тренд на обновления будет оставаться в любом случае. Другой вопрос, что за счет перестановок на федеральном уровне, их стоит ждать не раньше лета.

«Помимо нового правительства, как всегда, произойдет какая-то реформа, реструктуризация администрации президента. Будет масса интриг, всевозможных новых назначений, большая перетрубация. В общем, федеральный центр будет заниматься своими делами и отставки на региональном уровне будут происходить только в экстренных случаях, например, когда кого-нибудь возьмут на коррупции», — считает Матвейчев.

А вот политолог Виталий Иванов считает, что перестановки на федеральном уровне как раз и могут повлечь за собой новые назначения на уровне регионов.

«Какие-то губернаторы могу попасть в правительство. А каким-то нынешним губернаторам, наоборот, придется трудоустраиваться. А назначения в регионы уже проходили по такому принципу», — рассказывает политолог.

Например, экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин, как раз ушедший в ходе последних ротаций, ранее занимал пост министра расформированного министерства регионального развития. А упомянутый выше Алексей Гордеев до своего назначения в Воронежскую область в 2009 году возглавлял Министерство сельского хозяйства.

Сами президентские выборы, по мнению Иванова также выделят среди губернаторов «двоечников», которых надо будет наказать. Кроме того, как и Матвейчев, Иванов прогнозирует отставки по коррупционным делам и напоминает, что кому-то придется уходить в силу возраста или состояния здоровья.

«Расслабляться не стоит. Очевидно, что на губернаторские выборы в сентябре 2018 года пойдет гораздо больше людей, чем это предполагается сейчас», — заключает Виталий Иванов.