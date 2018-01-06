В США пригрозили Москве «огромными издержками»

Newsweek: советник Трампа пообещал, что Москва заплатит «огромную цену» за поддержку Тегерана

России необходимо отказаться от поддержки иранских властей, в противном случае она рискует понести «огромные издержки». С таким предупреждением выступил советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер, передаёт Newsweek. Он также сделал предположение, что в своей внешней политике Кремль руководствуется не интересами собственной страны, а желанием «насолить» США и их союзникам.

Россия «заплатит высокую цену», если продолжит поддерживать Иран и его видение Ближнего Востока. С таким предупреждением выступил ведущий советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет Newsweek. По словам издания, американский чиновник также призвал международное сообщество совместно противостоять поведению Тегерана, «которое принесло так много страданий».

Слова советника прозвучали спустя неделю с начала массовых протестов в исламской республике. Выступления против коррупции и повышения цен постепенно переросли в антиправительственные демонстрации. В результате уличных беспорядков погибли уже 22 человека, отмечается в статье.

Между тем Россия остаётся «одним из самых влиятельных союзников» Ирана. Связь между странами укрепилась, когда они объединили усилия, чтобы спасти сирийского президента Башара Асада в 2015 году, поясняет издание.

Макмастер назвал Иран и северокорейскую ядерную программу вопросами, в которых интересы Москвы и Вашингтона пересекаются. Но, на его взгляд, в последнее время российские власти ведут себя так, словно хотят «разозлить Соединённые Штаты» и их европейских партнёров.

«Каким образом помощь по усилению Ирана на Ближнем Востоке отвечает интересам России? Они заплатят за это огромную цену», — пообещал Макмастер. При этом он не пояснил, какие именно последствия могут грозить стране.

«Каждая страна, в особенности каждая арабская страна, должна понимать, чем занимается Россия. И Россия должна расплатиться своей репутацией, доступом в регион за то, что она поддерживает Иран и его чрезвычайно деструктивную деятельность», — добавил представитель Белого дома.

По мнению Макмастера, действия Москвы уже «подпортили её репутацию» на международной арене. Это касается «российского вмешательства» в американские выборы и украинский конфликт.

«Нам необходимо противостоять дестабилизирующему поведению России», — уверен американский чиновник. Он полагает, что необходимо «сорвать завесу», за которой скрываются истинные намерения российских властей. «Как только все увидят их замыслы, они во многом утратят способность сеять неуверенность и настраивать сообщества друг против друга», — утверждает Макмастер.