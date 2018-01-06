Ещё
Поклонская рассказала о своем гражданстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская рассказала о своем гражданстве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Газета.Ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что имеет только российское гражданство, но законы Украины она не нарушала. Об этом она написала в фейсбуке.

Ранее депутат Верховной рады от «2Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что не исключает, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины. В таком случае она нарушила украинский закон о гражданстве, отметил он.

>> Киев решил сохранить Поклонской гражданство Украины

«Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013 — 2014 гг. и захватившими власть (лично принимала участие в регистрации уголовного производства в ГПУ по данному факту)», — написала она. Экс-прокурор Крыма также отметила, что народы России и Украины едины и предложила депутатам Рады «разобраться со своим американским гражданством».

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США пригрозили Москве «огромными издержками»
Пенсионерка умерла после 5 часов в очереди в больнице
ФСБ задержала вымогавшего у МВД миллион рублей
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
Скончалась известная телеведущая
Видео
00:54
Панда обрадовалась первому снегу
В мире
00:35
Собака покатала сама себя на санках
В мире
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
00:00
Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
Происшествия ДТП
Ограждение стадиона рухнуло во время матча в Кувейте
Происшествия Футбол
03:32
Пентагон опубликовал видео перехвата Су-30
Армия Войска
02:08
Лиса попыталась утащить у рыбака мешок с уловом
00:51
Волгоградец проехался на авто без колеса
00:21
«Мистер Большая Кнопка»: активисты изобразили Трампа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение