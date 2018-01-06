Поклонская рассказала о своем гражданстве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что имеет только российское гражданство, но законы Украины она не нарушала. Об этом она написала в фейсбуке.

Ранее депутат Верховной рады от «2Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что не исключает, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины. В таком случае она нарушила украинский закон о гражданстве, отметил он.

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«Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013 — 2014 гг. и захватившими власть (лично принимала участие в регистрации уголовного производства в ГПУ по данному факту)», — написала она. Экс-прокурор Крыма также отметила, что народы России и Украины едины и предложила депутатам Рады «разобраться со своим американским гражданством».