Тиллерсон заявил о важных переговорах с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москве и Вашингтону еще предстоят очень важные переговоры по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

«Впереди очень важные переговоры по СНВ и по договору РСМД», — сказал Тиллерсон, обратив внимание на то, что в настоящее время Россия и США пытаются сконцентрировать усилия на обсуждении крупных вопросов, таких как Украина, Сирия и Восточная Европа.

«Это был трудный год в том, то касается взаимоотношений с Россией, — сказал Тиллерсон. — Президент четко заявил, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения. Сегодня они очень напряженные по многим причинам, что, по-моему, американский народ хорошо понимает». Он также отметил, что США находились в постоянном и активном взаимодействии с Россией. Обе стороны сосредоточены на областях, в которых они могут сотрудничать — в Сирии и в борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), обеспечении стабильности в Восточной Европе и на переговорах по договору о контроле над вооружениями.

Договор между СССР и США о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году и вступил в силу 1 июня 1988 года. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности. Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор рассчитан на 10 лет и может быть продлен.