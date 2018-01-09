Спецпрокурор США по России допросит Трампа

Адвокаты президента США Дональда Трампа ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о якобы вмешательстве России в выборы главы государства в 2016 году, передает CNN.

"Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше", — сказал представитель Белого дома Тай Кобб.

По словам источников, на данный момент стороны не вели переговоров о возможности проведения допроса.

Ранее сообщалось, что Трамп через адвоката просил генпрокурора США Джеффа Сешнса не отказываться от "дела о России".