Яровая дала совет Порошенко

Яровая посоветовала Порошенко говорить народу о «прощении, а не о прощании»

Президент Украины Петр Порошенко вместо неумных заявлений о прощании с Россией должен просить прощения у своего народа за причиненные беды и страдания, считает заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

В четверг украинский лидер в Twitter в очередной раз напомнил согражданам о том, что в прошедшем году Украине предоставили безвизовый режим со странами Евросоюза, оценив это событие как "окончательное "прощай" российской и советской империям". При этом Порошенко "прощался" с Россией еще в мае, после предоставления безвизового режима, заявлял об "оформлении развода" Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…".

"Порошенко впору просить прощения, а он опять голосит о прощании… Прощание вместо прощения — в этом весь Порошенко. Его прощальные и, на самом деле, неумные заявления только усугубляют его и без того большую вину перед украинским народом. Поэтому вместо смешных "прощай" ему в пору уже сейчас просить прощения у граждан Украины за принесенные беды и страдания", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня. Он не дает украинцам права на работу или учебу. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза при том, что до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.