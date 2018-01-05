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Кондолиза Райс напомнила о «темной стороне» РФ
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На «темной стороне» силы. Кондолиза Райс призвала не изолировать Россию 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / South Bend Tribune/Robert Franklin

Необходимо продолжать сотрудничество с Россией, но при этом не забывать о "темных сторонах" российской политики, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero.

По словам экс-дипломата, единая и последовательная политическая линия в отношении Москвы должна быть приоритетом для Берлина и Вашингтона на фоне "конфронтационного поведения России в отношении Европы и НАТО". При этом Райс подчеркнула, что жители Германии дружелюбно настроены по отношению к России и многие из них желают сближения между странами.

"Нам нужно продолжить искать сферы, в которых приемлемо сотрудничество с Россией, и не изолировать страну", — заявила Райс. Она также призвала "не забывать о темных сторонах российской политики и проводить четкие границы".

Райс занимала должность госсекретаря США в 2005–2009 годах, в период с 2001 по 2005 год была советником президента по национальной безопасности. Во время своей работы в администрации президента Райс придерживалась антироссийской стилистики в своих провокационных публичных выступлениях. "Наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию" — знаменитое высказывание политика в адрес антивоенной тройки, не одобрявшей курс США в Ираке.

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