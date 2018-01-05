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Кандидат в президенты решила сменить фамилию
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Екатерина Гордон, баллотирующаяся в президенты, заявила о намерении сменить фамилию 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Певица и правозащитница Екатерина Гордон, которая выдвинута на выборы президента РФ на съезде Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, заявила о планах сменить фамилию, вернув свою изначальную фамилию Прокофьева.

Об этом она написала в пятницу на своей странице в Facebook.

При рождении ей была дана фамилия Прокофьева, затем она носила фамилию отчима Пилипчук. После развода с телеведущим Александром Гордоном она оставила его фамилию.

"Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти … в знак уважения к большинству людей моей Родины я возьму фамилию своей семьи Прокофьева", — написала Гордон.

Она отметила, что "сбор подписей ведется активно", хотя "денег мало".

По закону, если кандидат менял фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, имя, отчество.

27 декабря Гордон подала документы в ЦИК, после чего комиссия дала ей разрешение открыть специальный избирательный счет и начать сбор подписей. Для регистрации ей необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Только в случае регистрации Гордон будет включена в избирательный бюллетень. Выборы президента состоятся 18 марта.

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