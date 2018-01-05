МИД обратился в ОБСЕ по поводу действий Латвии

МИД обратился в ОБСЕ по поводу депортации российской журналистки из Латвии

МИД России призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира выразить публичную позицию и предпринять конкретные шаги в связи с высылкой из Латвии журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИДа.

"Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии выраженной реакции российская сторона убедится в том, что другого механизма воздействия, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает.

Ранее Ольга Курлаева рассказала о своем возвращении в Россию.