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В Госдуме сравнили Порошенко с плохим клоуном
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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о «прощании» с Россией 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT объяснил, что значит очередное прощание президента Украины Петра Порошенко с Россией.

«У плохого клоуна самая популярная сцена — это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией президента Порошенко наблюдается именно такое сходство. Фразу «добро пожаловать» в широком контексте от западных партнёров Украина не услышала — осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский президент, что называется «на бис», — отметил он.

Стремление Порошенко попрощаться с Россией не отражает реальные настроения украинского народа, считает парламентарий.

«То ухо украинской власти, которое должно слышать народ, уже три года забито наглухо, а другое ухо принимает только сигналы похвалы себе любимому, тем более что в понимании украинского президента народ — это его окружение, а все остальные — сепаратисты или сочувствующие. Чего их слушать? Вот и старается «на бис» для своей публики президент. Уже, наверное, ноги стёр до колен, уходя прощаться с Россией», — добавил депутат.

Ранее Пётр Порошенко в очередной раз заявил, что с получением безвизового режима с Евросоюзом его страна «окончательно» попрощалась с Россией.

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