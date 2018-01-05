Ещё
Пушков высмеял Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков высмеял слова Порошенко об «окончательном прощании» с Россией 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

"Прощание" с Россией, о котором заявил украинский президент Петр Порошенко, выглядит странно, считает сенатор Алексей Пушков.

"Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит", — написал он в Twitter, напомнив, что Россия остается главным торговым партнером Украины. "Странное прощание", — резюмировал Пушков.

В четверг украинский лидер в Twitter в очередной раз напомнил согражданам о том, что в прошедшем году Украине предоставили безвизовый режим со странами Евросоюза, оценив это событие как "окончательное "прощай" российской и советской империям".

При этом Порошенко "прощался" с Россией еще в мае, после предоставления безвизового режима, заявлял об "оформлении развода" Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…".

Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня. Он не дает украинцам права на работу или учебу. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза при том, что до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.

РИА Новости: последние новости
На "темной стороне" силы. Кондолиза Райс призвала не изолировать Россию Яровая посоветовала Порошенко говорить народу о "прощении, а не о прощании" В ГД пригрозили ответными мерами на запрет российских новостей в Молдавии
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» раскрыла секрет попадания на шоу
США накрыла климатическая бомба
В Японии произошло землетрясение
«Уберут Порошенко, но придет такой же»
Названы «презирающие» ЕС страны
Видео
03:15
Паук устроил смертельную битву с шершнем
Наука и техника
00:42
Хоккеист во время драки потерял часть бороды
В мире
01:32
Горнолыжники попали в экстремальные качели
Происшествия
02:14
Установлен новый мировой рекорд в роупджампинге
Безумный мир
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение