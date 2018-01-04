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Москва отрегарировали на планы Киева по подрыву газопровода
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В Совфеде не удивлены планами Киева по подрыву российского газопровода 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters

Заявления киевских властей о том, что у них были ранее планы подорвать российский газопровод на территории Украины, идут в логике действий Киева, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак ранее заявил, что у Киева были планы в 2014-2015 годах подорвать газопровод из России на территории Украины.

"Если послушать украинских официальных лиц, занимающих отнюдь не последние должности, то становится совершенно непонятно, что еще поддерживает существование этого государства. Видимо, только сила инерции. В данном случае я до сих пор удивлен, что помешало украинской стороне подорвать газопроводную систему на своей территории. Это абсолютно вытекало бы из всей логики действий, которой тогда руководствовался Киев, — чем хуже, тем лучше", — заявил РИА Новости Клинцевич.

По словам сенатора, такая же логика находится на вооружении Киева и сейчас.

>> Украина планировала взорвать российский газопровод

Клинцевич подчеркнул, что все эти факторы, в том числе полную непредсказуемость киевской власти, и учитывала Россия, принимая решение строить газопровод в обход Украины.

"Иметь с ней какие-либо деловые отношения, в чем мы убеждались не раз, сейчас в принципе невозможно", — отметил парламентарий.

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