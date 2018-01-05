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Клинцевич высказался о заявлении Киева
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Клинцевич назвал заявление Киева о «билете в Россию» запугиванием 

Газета.Ru 3 минуты назад
Фото: ТАСС

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич увидел в заявлении МИД Украины, назвавшего поездку в Россию "билетом в один конец", "тактику шантажа и запугивания", передает РИА "Новости".

"МИД Украины, назвав поездку в Россию "билетом в один конец", прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок", — заявил Клинцевич.

Он также задался вопросом, что предпримет Киев, если такая тактика не сработает.

"Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины? Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связано с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы", — сказал Клинцевич.

Ранее департамент консульской службы МИД Украины назвал поездки украинцев в Россию "билетом в один конец".

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