Клинцевич высказался о заявлении Киева

Клинцевич назвал заявление Киева о «билете в Россию» запугиванием

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич увидел в заявлении МИД Украины, назвавшего поездку в Россию "билетом в один конец", "тактику шантажа и запугивания", передает РИА "Новости".

"МИД Украины, назвав поездку в Россию "билетом в один конец", прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок", — заявил Клинцевич.

Он также задался вопросом, что предпримет Киев, если такая тактика не сработает.

"Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины? Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связано с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы", — сказал Клинцевич.

Ранее департамент консульской службы МИД Украины назвал поездки украинцев в Россию "билетом в один конец".