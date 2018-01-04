МИД назвал «вредной и деструктивной» идею США

Рябков назвал «вредной и деструктивной» идею США созвать СБ ООН по Ирану

Москва не видит роли СБ ООН в решении вопроса о внутриполитической ситуации в Иране, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал заявление представителя госдепартамента Хезер Науэрт о том, что США рассчитывают на проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации с протестами в Иране в ближайшие пару дней. Эту инициативу дипломат назвал "вредной и деструктивной".

"Мы не видим никакой роли СБ ООН в этом вопросе", — сказал Рябков.

По его словам, в Иране "происходят определенные внутренние процессы, Совет же Безопасности (ООН) — это определенный орган, несущий по уставу ООН главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, внутренние дела Ирана к этой функции СБ ООН не имеют ни малейшего отношения".

"Конечно, мы не можем сейчас прогнозировать, как развернется ситуация с созывом подобного гипотетического заседания, но я уверен, что независимо от того, какое решение в итоге будет принято по данной вредной и деструктивной американской идее, мы свою позицию, которая весьма последовательна и основывается целиком и полностью на приверженности нормам международного права, в отличие, кстати, от того, чем изо дня в день пробавляются наши американские коллеги, пренебрегающие все больше и больше международным правом, мы свою позицию изложим самым полным и доскональным образом", — сказал Рябков.