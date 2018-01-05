Киев вновь «порочит» Россию

Киев назвал поездки украинцев в Россию «билетом в один конец»

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что поездка украинцев в Россию нередко является «билетом в один конец». Об этом говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

«Путешествие в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?!», — вопрошает дипведомство.

Таким образом консульская служба отреагировала на утверждение Службы безопасности Украины, заявившей, что российские спецслужбы «совершили очередную антиукраинскую провокацию» и задержали в Москве участника силовой операции в Донбассе Олега Негоду. «СБУ в очередной раз подчеркивает, что ФСБ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессора крайне опасны, — заявили в силовом ведомстве. — Председатель СБУ призывает украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции, воздержаться от поездок в Россию».

О задержании Негоды украинские СМИ сообщили 2 января. Как пишет УНН, он ехал в гости к своей сестре в Саратов. Это произошло 24 или 25 декабря.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. Москва это последовательно опровергает, указывая на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.