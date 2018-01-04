Ещё
Нападение на базу РФ связали со спецназом США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинцевич не исключил, что напавших на Хмеймим боевиков вел американский инструктор 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии связано с недоработкой сирийских военных и активизацией американских спецслужб по работе с боевиками. Такое мнение высказал в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это произошло только потому, что были вывезены наши войска, и осталось вполне достаточно для функционирования военной базы. То, что охранялось нашими военными, сегодня передано «на хранение» подразделениям вооруженных сил Сирийской Арабской республики. Изменился подход», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что после заявления Минобороны РФ об уничтожении ИГИЛ, произошла очень сильная активизация американских спецслужб «по восстановлению их инструментария, который был потерян».

«Мы должны открыто говорить об этой беспардонной поведенческой функции спецслужб США, которые не только работают специально против нас, они готовят эти подразделения, вооружают, обучают и кормят их там же — у себя на базе. А дальше дают задание по проведению подобных диверсионных акций. Не исключаю, что та группа, которая проводила этот диверсионный акт, представляя ИГИЛ, была под руководством кого-нибудь из американских спецназовцев. Подошли, сделали несколько выстрелов из миномета, и ушли», — считает сенатор.

Он уверен, что американцы и дальше будут стремиться воспользоваться ситуацией. Впрочем, у российских военных есть чем на это ответить.

>> Российские военные погибли при обстреле авиабазы Хмеймим

«Ребята просто недопонимают: у нас за плечами Афганистан и Северный Кавказ. Мы знаем американскую тактику и знаем, как с ней бороться. Дорого обойдутся этим ребятам наши жертвы. Я в это убежден. Шутить с нами в подобной методике особенно накануне праздников не рекомендуем», — подчеркнул Клинцевич.

Запущенный в СМИ фейк про уничтожение российских самолетов, по мнению сенатора, также является частью американской информационной борьбы.

«Сотни миллионов узнают и растиражируют информацию о том, что русские, заявившие об уничтожении ИГ, а у них сожгли семь самолетов. А официальное заявление Минобороны прочитают единицы. Эта тактику информационной войны американцы всегда используют. Но я вынужден тут американцев разочаровать. Мы живем в 21 веке, и наша с вами беседа обязательно доберется до читателя. Мы уже привыкли к таким подходам. Они не поменяются, а подобные информационные диверсии только будут усиливаться», — заключил сенатор Клинцевич.

Ранее в Минобороны рассказали о гибели двух российских военных при минометном обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря. Информацию об уничтожении семи самолетов ВКС РФ в Минобороны назвали фейком.

Национальная Служба Новостей: последние новости
В Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко В ГД ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста Навальный обжаловал недопуск к выборам в апелляционной инстанции ВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ
Жители Николаева массово заразились неизлечимой болезнью
Доллар преодолел психологическую отметку к рублю
«Как можно так жить?» Итальянец шокирован жизнью украинцев
Российский «Янтарь» нагнал страху на западных военных
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение