В МИД РФ отреагировали на высылку журналиста из Латвии

В МИД России прокомментировали высылку журналиста ВГТРК из Латвии

Россия призывает неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, выславшей корреспондентов ВГТРК и "ТВ Центр", сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеканал "Россия 24" ранее сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Ранее супруг Курлаевой журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности"".

"Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ", — отметила она.

"Рассказы о "борьбе с угрозами национальной безопасности" отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии", —добавила дипломат.

"Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы", — считает она.

"Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества", — отметила представитель МИД РФ.

"А что же "старая Европа"? Например, Париж, колыбель гуманитарных прав и свобод? Пока латвийские младоевропейцы варварски практикуются на физическом противостоянии с журналистами, официальный Париж намерен усилить контроль за социальными сетями", — добавила Захарова.

"С такой инициативой выступил президент (Эммануэль) Макрон, кстати, также лично препятствующий работе российских журналистов во Франции", — заключила она.