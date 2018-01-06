Песков рассказал о планах Путина на Рождество 

Президент России Владимир Путин встретит Рождество в Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".
"Президент традиционно примет участие в рождественском богослужении. Так же традиционно это будет не в Москве", — рассказал представитель Кремля.
При этом он не уточнил, в каком храме Владимир Путин посетит литургию.
Ранее СМИ сообщали, что глава государства 5 января прибыл в Абакан. Там он якобы намерен провести рождественские праздники в компании главы Минобороны Сергея Шойгу.
В прошлом году Владимир Путин на Рождество побывал в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.