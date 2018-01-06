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Песков рассказал о планах Путина на Рождество
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Песков рассказал о планах Путина на Рождество 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретит Рождество в Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

"Президент традиционно примет участие в рождественском богослужении. Так же традиционно это будет не в Москве", — рассказал представитель Кремля.

При этом он не уточнил, в каком храме Владимир Путин посетит литургию.

Ранее СМИ сообщали, что глава государства 5 января прибыл в Абакан. Там он якобы намерен провести рождественские праздники в компании главы Минобороны Сергея Шойгу.

В прошлом году Владимир Путин на Рождество побывал в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.

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