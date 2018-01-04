РФ предостерегла США в связи с ситуацией в Иране

Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана

Москва предостерегает Вашингтон от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, — подчеркнул он. — Происходящее там — это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)"

По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость сделки по иранской ядерной программе. Рябков заявил, что требования США изменить сроки соглашения по иранской ядерной программе могут привести к подрыву договоренности.

Дипломат также подчеркнул, что внутренние процессы в Иране не имеют отношения к уставным функциям СБ ООН.