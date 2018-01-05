В Европарламенте возмущены выдворением репортера РФ из Латвии

Депутат ЕП прокомментировал задержание репортера ВГТРК в Латвии

Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин, комментируя задержание в Риге российской журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой, заявил, что если государство не боится террористов, но при этом боится журналистов, то это говорит о многом.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако, как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина в тот момент оставалась в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

"Вообще безумно грустно: если государство не боится террористов, но при этом боится журналистов, это говорит о многом", — написал Мамыкин на своей странице в Facebook.

Государственная служба пограничной охраны Латвии ранее сообщала, что не может назвать точную дату, когда задержанная в Риге российская журналистка ВГТРК Ольга Курлаева будет депортирована из страны. В свою очередь, по информации Мамыкина, Курлаеву уже везут на латвийско-российской границу — на КПП "Терехово" — для ее передачи российской стороне. При этом он выражает озабоченность, почему ей не разрешили купить билет на самолет до Москвы.

"Почему не разрешили девушке купить билет на самолет до Москвы и нужно было сейчас четыре часа трястись в автобусе — вопрос без ответа. Наверное, наши спецслужбы уверены, что российские журналисты, пролетая над Даугавпилсом, спрыгнут с самолета и все равно останутся в Латвии вести подрывную деятельность, не иначе. Везли сами, чтобы надежнее", — добавил Мамыкин.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.