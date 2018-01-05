Ещё
В Европарламенте возмущены выдворением репортера РФ из Латвии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат ЕП прокомментировал задержание репортера ВГТРК в Латвии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин, комментируя задержание в Риге российской журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой, заявил, что если государство не боится террористов, но при этом боится журналистов, то это говорит о многом.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако, как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина в тот момент оставалась в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

"Вообще безумно грустно: если государство не боится террористов, но при этом боится журналистов, это говорит о многом", — написал Мамыкин на своей странице в Facebook.

Государственная служба пограничной охраны Латвии ранее сообщала, что не может назвать точную дату, когда задержанная в Риге российская журналистка ВГТРК Ольга Курлаева будет депортирована из страны. В свою очередь, по информации Мамыкина, Курлаеву уже везут на латвийско-российской границу — на КПП "Терехово" — для ее передачи российской стороне. При этом он выражает озабоченность, почему ей не разрешили купить билет на самолет до Москвы.

"Почему не разрешили девушке купить билет на самолет до Москвы и нужно было сейчас четыре часа трястись в автобусе — вопрос без ответа. Наверное, наши спецслужбы уверены, что российские журналисты, пролетая над Даугавпилсом, спрыгнут с самолета и все равно останутся в Латвии вести подрывную деятельность, не иначе. Везли сами, чтобы надежнее", — добавил Мамыкин.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

РИА Новости: последние новости
Порошенко в очередной "последний раз" сказал России "прощай" Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах Муж журналистки ВГТРК рассказал подробности депортации супруги из Латвии
 Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 РФ не смог приземлиться на базе в Сирии
Украина сделала неожиданное признание
Бастрыкин отреагировал на задержание пьяных следователей
Назван способ защитить самолеты РФ на авиабазе Хмеймим
Стали известны подробности гибели Калинина
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение